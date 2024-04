Roberto Cavalli, el icóno de la moda muere a los 83 años

Su estilo a la hora de diseñar era fuerte y exhuberante, ya que decía que no a todas las mujeres les gusta vestir delicado y siempre románticas.

"Porque no todas las mujeres han querido ser siempre delicadas y románticas: las hay quienes tienen el exceso y el maximalismo como su estilo de cabecera. Y para ellas, Cavalli fue una respuesta salvaje y rotunda para sus deseos.", expresó un amigo cercano.

"Querido Roberto, puede que ya no estés físicamente aquí con nosotros, pero sé que sentiré tu espíritu conmigo siempre. Es el mayor honor de mi carrera trabajar bajo tu legado y crear para la marca que has fundado con tal visión y estilo. Descansa en paz te echaremos de menos y eres amado por tantos que tu nombre continuará encendido, un faro de inspiración para otros, y especialmente para mí”, dice Fausto Puglisi, director creativo de Roberto Cavalli desde octubre de 2020.

