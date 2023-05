Roy Roselló denuncia supuesto abuso sexual.

Roy, con esta confesión, dijo lo siguiente:

"Me miró como un predador" "Me miró como un predador"

Fuertes revelaciones de abusos sexuales en la ex agrupación Menudo

Por otra parte, también señaló detalladamente la forma de cómo sucedió el hecho:

"Llegamos a la casa, José Menéndez abrió la puerta. Yo entré y vi a uno de los hijos Menéndez. No me saludó, yo dije: 'está bien'. ¿Quién sabe si tuvo algún problema con el papá o con la mamá? Ahí yo me siento en la mesa del comedor y estaba otro Menéndez sentado en la mesa con la mamá. Ahí Edgardo empezó a hablar con José Menéndez, de esto y lo otro, y Menéndez me sirve una copa de vino. Y yo no sé qué tenía esa copa de vino, yo inocente"

El exmenudo, prosiguió con el relato de lo que vivió, expresando:

"A Edgardo no le gustaban las bebidas alcohólicas en nosotros, porque nosotros éramos super controlados en cuanto a drogas, bebidas alcohólicas, vicios, no existía nada de eso porque Edgardo era en contra de todas esas cosas, pero ese día no, ese día yo tenía que tomar esa taza de vino completa. Ahí yo comencé a marearme, comencé a ver todo nublado, desenfocado. Ahí yo sentí a alguien cargándome, y esa persona era José Menéndez que me estaba cargando y me estaba llevando para el cuarto de él para violarme".

Roy Roselló habla que este suceso, fue hecho de maneras reiteradas. Mientras que ligado a este abuso, Raúl Reyes, hermano de Ray Reyes, ex integrante de la agrupación Menudo, confesó haber visto a José Menéndez, en la cama desnudo con el manager de la banda, Edgardo Díaz.