Rubén Blades confiesa que quiere hacer tema con Nando Boom

¿Qué piensa Rubén Blades sobre la poca actual popularidad de la salsa?

Por lo general, las generaciones rechazan lo que escuchaban sus padres, además que la mayoría de personas que canta música urbana no pueden mantener una melodía, no saben cantar. Por lo general, las generaciones rechazan lo que escuchaban sus padres, además que la mayoría de personas que canta música urbana no pueden mantener una melodía, no saben cantar.