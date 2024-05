San Sanana: ¿De dónde nace la canción viral usada para el Asoka Makeup?

La tendencia se da al ritmo de la canción y muestra diferentes estéticas inspiradas en la antigua India. La letra de la canción está llena de poesía hindú, habla de amor y deseo con referencias al viento como símbolo de cambio y moviento y al cielo como poeta del amor.

Incluso, la puedes escuchar en Spotify como Asoka. ¿Ya hiciste este trend? Si aún no lo has hecho, entre las personalidades del chollywood, la periodista Susan Elizabeth Castillo sí hizo el trend y, no le quedó nada mal.