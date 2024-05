Sasha, el hijo menor de Shakira cautiva al público con su gran talento

Shakira ha compartido con orgullo cada uno de los momentos que pasa con sus hijos, incluso el Día de la Madre celebró con una hermosa foto junto a sus pequeños, tocando instrumentos de percusión.

Ahora ha sido el turno del hijo menor de la cantante, quien cautivó en un mini concierto organizado por la academia musical Let It Beat, donde Sasha sorprendió a todos tocando piano e interpretando el tema “Manos de Tijera” de Camilo,

Embed - Despierta America on Instagram: "Univision fue el único medio con acceso al concierto del que formaron parte los hijos de @shakira en la Academia de música Let it beat! de la cual son estudiantes. Amanecemos con todas las imágenes."