Sech ilusionado con su presentación en el Choliseo

Sech también se expresó ante la posibilidad de que su foto en los pasillo del Coliseo esté cerca de Rubén Blades: "No se si es mucho pedir Coliseo de Puerto Rico, pero póngame al lado de Rubén (Rubén Blades) por favor, o aquí abajito, no hay nada abajo pero allí estoy bien, yo me siento bien allí".