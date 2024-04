Shakira anuncia las primeras fechas de "Las mujeres ya no lloran World Tour"

"Hoy no me puedo contener, tengo que avisarles algo. Biza, me voy de gira Biza ¡por fin!", así lo reveló, Shakira emocionada en su presentación.

Sin duda alguna la intérprete de Waka Waka ha empezado con el pie derecho este 2024, su lanzamiento de su último álbum ha sido todo un éxito y se ha convertido en el más escuchado en lo que va del año.

La artista barranquillera ya había dicho que su esperado tour empezaba en noviembre y obviamente se sabía que daría inicio en Norteamérica.

A través de sus redes sociales Shakira comunicó las fechas y lugares que estará visitando.

Estoy feliz de anunciar las primeras fechas de mi gira mundial LAS MUJERES YA NO LLORAN, una celebración para mi manada! La primera parte de la gira será por Norteamérica, la única oportunidad para ver el espectáculo de una manera más íntima! Estoy feliz de anunciar las primeras fechas de mi gira mundial LAS MUJERES YA NO LLORAN, una celebración para mi manada! La primera parte de la gira será por Norteamérica, la única oportunidad para ver el espectáculo de una manera más íntima!

Expresó emocionado, además dijo que pronto anunciará las fechas internacionales.

Este martes las fechas de los conciertos y las ciudades correspondientes han sido desveladas a través de su página web oficial.

La cantante barranquillera exhortó a sus fanáticos que se registren en el Wolfpack en Shakira.com para tener la oportunidad de conseguir los boletos para EE.UU./Canadá durante la preventa para fans este viernes 19 de abril, antes de la venta general el lunes 22 de abril.

Embed - Shakira on Instagram: "I’m so thrilled to announce the first dates for my LAS MUJERES YA NO LLORAN WORLD TOUR, a celebration for my wolfpack! The first leg of the tour will be across North America, the only chance to experience the show in a more intimate way! International dates to be announced soon, so stay tuned! Register for the Wolfpack at Shakira.com for a chance to grab your USA/CA tickets during my fan presale this Fri, 4/19 before general on-sale on Mon, 4/22. I can’t wait to see you all and party together! Estoy feliz de anunciar las primeras fechas de mi gira mundial LAS MUJERES YA NO LLORAN, una celebración para mi manada! La primera parte de la gira será por Norteamérica, la única oportunidad para ver el espectáculo de una manera más íntima! Las fechas internacionales se anunciarán pronto, así que estén atentos! Regístrense para el Wolfpack en Shakira.com para tener la oportunidad de conseguir tus boletos para EE.UU./Canadá durante mi preventa para fans este viernes, 4/19, antes de la venta general el lunes, 4/22. Que ganas de verlos a todos y celebrar juntos! #LMYNLWorldTour"