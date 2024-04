Shakira desata críticas por su último video

La cantante colombiana, Shakira está en promoción de su disco "Las Mujeres Ya No Lloran" pero en su última aparición a los fans les pareció de mal gusto su publicación.

Y es que hace unas horas publicó un video en donde ella sale bailando la canción Cohete, colaboración que hizo con Rauw Alejandro en su nuevo álbum "Las Mujeres Ya No Lloran".

Sin embargo, lo que más le ha chocado a varios seguidores que no parece ella misma, con una coreografía sencilla y vestuario sport ha desatado críticas sobre su apariencia: "Ya no parece la misma", "Por favor Shaki no necesitas hacer estos videos tan básicos, solo mueve las caderas", expresaban en la caja de comentarios.

¿Viene video con Shakira y Rauw Alejandro?

Posiblemente, tras el anuncio de este video se dice que el próximo tema que contará con video será este mismo, Cohete y se espera por supuesto, la aparición de Rauw Alejandro.