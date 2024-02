Shakira fue rechazada por un galán colombiano ¿De quién se trata?

Sigue leyendo: Shakira no puede vivir sin esta fruta para mantenerse joven

Naren Daryanani, es el galán que supuestamente rechazó a la cantante colombiana Shakira hace unos años atrás. Pero ¿Qué fue lo que ocurrió?

Todo ocurrió en 1994, cuando Shakira realizaba sus primeros pinitos en telenovelas locales, a sus 17 años. En ese momento ella concluía la telenovela "El Oasis", al lado de Mauro Urquijo.

La intérprete de Waka Waka, fue convocada en ese entonces para formar parte de la portada de una revista, donde compartió junto a grandes figuras como Aura Cristina Geithner, Angie Cepeda, el mencionado Mauro Urquijo y Naren Daryanani.

El colombiano recordó TBT en sus redes sociales, una fotografía donde salía junto a Shakira y a Angie Cepeda.

Según indicó la revista Vea, Naren y Shakira comenzaron a tener una amistad, porque ella se encontraba grabando su álbum Pies descalzos en esa época y su estudio quedaba muy cerca de donde él se encontraba grabando una serie.

Se reveló que la barranquillera, dejó en la portería de su casa un casete con sus primeras canciones, para que Naren pudiera disfrutar de primera mano por adelantado sus temas, sin embargo, tras las largas jornadas de rodaje llegaba tarde y no tuvo tiempo. Además, en ese momento era pareja de Andrea Guzmán.

