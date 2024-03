Shakira sentía amor y odio por la música cuando estaba con Piqué

Una unión que tuvo frutos, sus dos hermosos hijos, Sasha y Milán por los que la cantante dejó su carrera a un lado por voluntad propia, pero ahora ha querido revelar que la razón fue otra.

Shakira no sentía el apoyo de Gerard Piqué para seguir su carrera musical

Shakira pocas veces sintió que hacía bien ir al estudio a grabar y hacer música ya que sentía que estaba siendo mala madre.

A veces era como una relación de amor y odio porque cada vez que me tenían que llevar al estudio sentía que estaba dejando a mi familia desatendida. Hubo momentos en los que realmente no lo disfruté, me sentía culpable, me sentí desgarrada, pero ahora es totalmente diferente. A veces era como una relación de amor y odio porque cada vez que me tenían que llevar al estudio sentía que estaba dejando a mi familia desatendida. Hubo momentos en los que realmente no lo disfruté, me sentía culpable, me sentí desgarrada, pero ahora es totalmente diferente.

Afirmó la artista de 47 años, quien se siente más lista que nunca para empezar la nueva era de Shakira y volver a los escenarios alrededor del mundo.