Sidney Sampaio, protagonista de "Tierra Prometida", se bautiza y declara su fe en Jesús

El actor brasileño Sidney Sampaio , reconocido en Panamá y toda Latinoamérica por interpretar a Josué en la exitosa novela bíblica “Tierra Prometida”, anunció públicamente que se bautizó y aceptó a Jesús en su vida, compartiendo un emotivo mensaje con sus seguidores.

Sidney Sampaio, protagonista de “Tierra Prometida”

A través de su cuenta oficial de Instagram, el actor expresó su decisión espiritual y agradecimiento a Dios: “Las cosas viejas pasan; todas las cosas se vuelven nuevas. Qué bueno es sentirse amado, cuidado y protegido por quien no duerme, quien me amó primero y tiene los sueños y planes más bonitos para mi vida. Yo soy suyo y él es mío, mi mejor amigo, Jesús”.

La publicación rápidamente generó miles de reacciones entre sus seguidores, especialmente los fans de las producciones bíblicas, quienes celebraron su testimonio de fe.

Su vida actual en Brasil

Sidney Sampaio reside actualmente en Brasil y asiste a la iglesia Comunidade Cristã Casa de Deus, ubicada en la Avenida Brasil, donde continúa fortaleciendo su vida espiritual y participando en actividades de su congregación.

El actor, conocido también por su participación en novelas históricas y de época, ha mantenido una presencia activa en redes sociales, donde comparte reflexiones, proyectos y momentos personales con su audiencia.