Videojuegos más esperados de 2026: lanzamientos confirmados y lo que ya sabemos sobre ellos

Con el final del 2025 acercándose, los fanáticos de los videojuegos ya apuntan al 2026 con emoción: varias entregas confirmadas prometen redefinir géneros, sorprender con nuevas historias y traer de vuelta franquicias legendarias. Desde RPGs de mundo abierto hasta shooters intensos, la lista de esperados crece y cada anuncio oficial aumenta el hype global.

video juegos 2026 viene lleno de estrenos para: PS5, Windows, Xbox Series X|S y más.

Lanzamientos confirmados: lo que ya sabemos de los juegos más esperados

Entre los títulos más anticipados para 2026 destaca Crimson Desert, un juego de acción-aventura de mundo abierto desarrollado por Pearl Abyss, con fecha de lanzamiento fijada para el 19 de marzo de 2026 para PS5, Windows y Xbox Series X|S.

También sobresale Warhammer 40,000: Boltgun II, la secuela del popular shooter ambientado en el universo de Warhammer, anunciada en 2025 y prevista para 2026 en PS5, PC y Xbox Series X | S.

Otros proyectos confirmados que generan expectativas son Resident Evil: Requiem, dentro del género survival horror, y Fable (2026), el esperado reboot de la clásica saga de fantasía, ambos incluidos en diversas listas de “lo más esperado” para el año entrante.

Por qué 2026 podría ser un año clave para los gamers

La diversidad de géneros desde horror y fantasía hasta shooters y aventuras épicas promete satisfacer distintos gustos. Títulos como Crimson Desert y Warhammer 40,000: Boltgun II apuntan a públicos que buscan acción intensa o narrativa envolvente.

Además, muchas entregas llegarán a múltiples plataformas (PC, consolas de nueva generación), lo que facilita el acceso para jugadores de distintos mercados. Este año se perfila como una buena oportunidad para quienes siguen sagas clásicas o buscan descubrir nuevas experiencias en el mundo gamer.