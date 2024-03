Sofía Vergara es criticada por no incluir a Shakira en esta lista

Pues sí, fueron solo cuestión de minutos para que la publicación de la colombiana generara más rechazo que aplausos.

"¡Feliz día internacional de la mujer! Algunas de mis mujeres favoritas fuertes, divertidas y amorosas que amo", se lee en la descripción de la galería donde se muestran las fotografías de íconos en el mundo de los negocios, como Anastasia Soare, Norvina y Jomana Al Rashid, la maquillista de celebridades Sabrina Bedrani, la diseñadora de modas Valentina Micchetti, y de las artistas, las seleccionadas por la intérprete de Gloria Delgado-Pritchett en Mordern Family fueron Jessica Alba, Paulina Dávila, Heidi Klum y Karol G.

