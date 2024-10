¡Sorpresa! Rihanna se sorprende al ser entrevistada por la panameña Jazlyn Guerra

Le podría interesar: Jazlyn Guerra entrevista a Bizarrap y él reconoce el talento panameño

Durante la entrevista, Jazlyn Guerra aprovechó para hacerle a Rihanna algunas preguntas sobre su transición de artista a empresaria. Uno de los momentos más inesperados ocurrió cuando la artista descubrió que Jazlyn era de Panamá.

Jazlyn comentó a Rihanna que siempre representa con orgullo a Barbados, su lugar de origen, y le preguntó qué considera lo más importante para mantenerse conectada con su cultura y qué es lo que más ama de su país.

La intérprete de "We Love" respondió que su país siempre está presente en cualquiera de sus formas de arte y que no puede evitarlo. Luego, Rihanna le preguntó: "¿Y tú de dónde eres?".

"Yo soy de Panamá", respondió Jazlyn con orgullo y emoción. La reacción de Rihanna fue asombrosa: "¡Qué!", exclamó, chocando las manos con Jazlyn y celebrando su conexión como chicas caribeñas, culminando con el icónico "Plo plo".

