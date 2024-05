Jazlyn Guerra entrevista a Bizarrap y él reconoce el talento panameño

En su visita al Festival Latino Sueños, la panameña estuvo rodeada de reconocidos artistas del género urbano a los que pudo entrevistar y compartir. Entre los artistas que estuvieron Jazlyn estuvieron Rauw Alejandro, Maluma, Young Miko, Bizarrap, entre otros.

El reconocido productor argentino Bizarrap, es una de las personalidades de la industria de la música más reconocido a a nivel mundial.

La influencer panameña entrevistó al productor en el Festival Latino Sueños y le preguntó sobre su colaboración musical con la artista dominicana Lismar.

"Nació que vi como rapeaba en Instagram en un Freestyle de ella y me encantó como rapeaba y la llame y estuvimos trabajando, hicimos dos canciones y como me gustó mucho las dos lance las dos", dijo Bizarrap.

Luego de esto, Jazlyn le preguntó sobre sus predicciones a la Copa América, a lo que él productor dijo que espera que Argentina llegue a la final y que posiblemente se enfrentaría a Brasil.

Bizarrap le preguntó a la influencer cuales serían sus predicciones, a lo que ella respondió Argentina, Brasil, Uruguay y Colombia, sin embargo como buena panameña que es no dudó en nombrar a sus raíces.

Como soy panameña tengo que representar a la marea roja.. ¡Vamos Panamá con todo! nunca sabes

Expresó Jazzy y al escuchar esto, el productor reconoció que Panamá es cuna del reggaeton.

"Panamá es un país muy especial, la verdad yo no estuve ahí pero se que hay muchísimos artistas que salieron de ahí del reggaeton, eso es cuna de reggaeton", dijo el productor.

