"Spider Man: No Way Home" - Se confirman algunos personajes

Marvel hizo oficial el lanzamiento de su segundo tráiler para la película de " Spider Man : No Way Home " (Sin Camino a Casa), protagonizada por Tom Holland , que estrenará finalmente el 17 de diciembre en los Estados Unidos. En esta oportunidad se confirma la aparición de algunos personajes, pero dejan la duda con otros.

Luego del final de Spider-Man: Far From Home (2019), la identidad del hombre araña quedó al descubierto, provocando que Parker (Tom Holland) pueda separar su vida normal con la de ser super héroe. Por este motivo le pedirá ayuda al Doctor Strange (Benedict Cumberbatch). Pero las cosas no resultan bien, y los multiversos de Spider Man salen a flote: un Spider-Man con un traje negro, un enfrentamiento contra Doctor Octopus (Alfred Molina), Electro (Jaime Foxx), el Hombre de Arena, J.J. Jameson (J. K. Simmons), el Duende Verde/Norman Osborn, Lizard y situaciones al límite atravesando portales.