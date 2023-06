Spider-Man: A través del Spider-Verse y sus protagonistas

En el año 1994 fue participe de la película 'America Adrift' y en dos más tituladas 'I Like It Like That' y 'New York Undercover' esta última película siendo de un trama de drama y crimen. En 1996 protagonizó 'City Hall (La sombra de la corrupción)' una película en la sección de drama y suspenso. En 1997 estuvo en 'I Think I Do'. En 1998 'Thicker Than Blood'. También siendo participe en películas tituladas 'El príncipe de Central Park' en el año 2000, 'Love and Treason' y 'Starwater' en 2001. 'Sugar Pathways' en 2009. 'La casa de Rosewood Lane' en 2011. 'Officer Downe' en 2016. 'La primera purga: La noche de las bestias' y 'Spider-Man: Un nuevo universo' en 2018. 'Windows on the World' y 'Shaft' en 2019. En los últimos tres años ha sido protagonista en 'Ana' y 'Swallow' en 2020. 'Rehén letal' en 2021. Su más recién participación, ha sido en ser protagonista de 'Transformers: El despertar de las bestias' y 'Spider-Man: Cruzando el Multiverso' en 2023. En esta última película la actriz estadounidense protagoniza y le da vida a Rio Morales, madre de Miles Morales.

Fue algo espectacular para mí, me encanto trabajar con los directores y el elenco. Fue algo espectacular para mí, me encanto trabajar con los directores y el elenco.

Destacó en entrevista la actriz estadounidense junto a Diana Monsters, gamer panameña participe de la nueva película de Sony Entertainment, por medio de 'Más que Cine'.