Spotify le realiza su propio documental al panameño Boza

Incluso, el interprete de "Hecha Pa Mi" habla sobre cuando su madre lo visitó por primera vez en la cárcel. "A mi no me cambió estar en la cárcel, me cambió el ver a mi madre visitándome", menciona en el documental.

Boza actualmente es uno de los artistas panameños más sonados de la industria musical urbana, sus temas están en la mayoría de los tops del mundo. Como diría en buen panameño: "Boza ta' pega'o" . ¡Enhorabuena!