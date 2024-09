Taylor Swift: Así es la lujosa mansión en la playa en Rhode Island

Le podría interesar: Taylor Swift ha superado a Michael Jackson con un nuevo récord en Londres ¿De qué se trata?

Este inmobiliario fue adquirido en 2013 por la suma de 17,74 millones de dólares y esta ubicada específicamente en el punto más alto de Watch Hill, con vistas al estrecho de Block Island

La lujosa propiedad cuenta con 200 metros de playa privada, ocho dormitorios, ocho baños, numerosas áreas de estar, un bar, una inmensa bodega de vinos y una amplia cocina gourmet. Además, dispone de un estudio de grabación donde la artista ha podido grabar y componer algunos de sus temas musicales.

"Holiday House" es el lugar especial donde la cantante se reúne con su círculo de amigos y celebridades íntimas para celebrar las fiestas del 4 de julio, eventos que han sido documentados en redes sociales y que se han convertido en uno de los momentos más esperados por sus fanáticos.

Esta mansión es, sin duda, una de las adquisiciones más importantes para Taylor, ya que ha sido protagonista de algunas de sus canciones exitosas, como "The Last Great American Dynasty", en la que narra la emotiva historia de la familia que construyó originalmente la casa.

Embed - Taylor Swift - the last great american dynasty (Official Lyric Video)