Está novela de Tekashi 6ix9ine parece que no tiene fin, el martes 17 de octubre le fue negado el habeas corpus que habían interpuesto sus abogados para ponerlo en libertad.

Tekashi 6ix9ine exige que se respeten sus derechos humanos

Así como lo ve, el cantante estadounidense pidió justicia, ya que considera que en República Dominicana no hay justicia para los derechos humanos.

"Todo el mundo va a ver eso, aquí no hay justicia para los derechos humanos, todo el mundo va a saber que aquí la justicia no es justicia acá y la ley y eso no cambia y eso está ahí escrito", expresó Tekashi 6ix9ine durante su intervención en la audiencia.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FReconocidosnet%2Fstatus%2F1714393155309539781&partner=&hide_thread=false Habla con la jueza Tekashi, dice que le estaban pidiendo dinero. -- ¿Qué opinan INFO @reconocidoscibao pic.twitter.com/z3hHTOAl0d — RECONOCIDOS.NET (@Reconocidosnet) October 17, 2023

¿Por qué Tekashi 6ix9ine está detenido?

La noche del 15 de octubre, el rapero Tekashi 6ix9ine fue detenido por las autoridades de República Dominica tras ser acusado de golpear dos productores de Diamond de La Mafia por estar supuestamente trabajando con su colaboradora Yailin La Más Viral.

El próximo viernes 20 de octubre, el rapero tendrá otra audiencia, la cual podría definir su estado con la justicia.