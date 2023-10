Tekashi 6ix9ine es acusado de golpear a nuevos productores de Yailin

Tekashi 6ix9ine acaba de llegar a mi estudio mientras yo no estaba y agredió a mis productores porque yo estaba haciendo una canción con Yailin Tekashi 6ix9ine acaba de llegar a mi estudio mientras yo no estaba y agredió a mis productores porque yo estaba haciendo una canción con Yailin

Según cuenta Diamond La Mafia, el rapero apareció en el estudio encapuchado con otros hombres para poder agredir a todos. Incluso, la actual pareja de Tekashi, Yailin La Más Viral acababa de salir de ese mismo estudio tras haber grabado un tema.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCyU9AhLuhiD%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABOwzGQyNZCPlszuCROZA5dBnjZBGcdc84cIjxq7wiWSx8bAIZBp4cR6z6LxZAdS3XpZBp42NvjqaFSZAErZBRJwuhjFeRez9uOjq0KKiZAGNoSBQNZAaioLZASwsggOtHGqQMgNPBOpgD2DSi78qTmSlHeUkZATuZAHM2SYvlSxskECV2u3gZDZD View this post on Instagram A post shared by Diamond La Mafia (@diamondlamafia)

Desbarataron a mis productores sin conocerlos, me amenazaron por video llamada y yo estoy esperando que él regrese. Estás celando a Yailin y la tienes en sosobra que pena me da con Yailin. Desbarataron a mis productores sin conocerlos, me amenazaron por video llamada y yo estoy esperando que él regrese. Estás celando a Yailin y la tienes en sosobra que pena me da con Yailin.

Fueron las palabras de Diamond La Mafia, que en el live por Instagram dejó ver a sus productores todos golpeados por los hombres de Tekashi. Además expusó las cámaras de videovigilancia donde se ve perfectamente a Tekashi corriendo después de haber agredido a las personas.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCyVlM3QuegI%2F%3Fimg_index%3D1&access_token=EAAGZAH4sEtVABOwzGQyNZCPlszuCROZA5dBnjZBGcdc84cIjxq7wiWSx8bAIZBp4cR6z6LxZAdS3XpZBp42NvjqaFSZAErZBRJwuhjFeRez9uOjq0KKiZAGNoSBQNZAaioLZASwsggOtHGqQMgNPBOpgD2DSi78qTmSlHeUkZATuZAHM2SYvlSxskECV2u3gZDZD View this post on Instagram A post shared by Diamond La Mafia (@diamondlamafia)

Tekashi le dijo a Yailin que estaba en Miami

Mientras Yailin estaba en República Dominicana grabando en el estudio de Diamond La Mafia, este le había dicho a ella que estaba en Miami, pero todo fue mentira, planeó ir a RD solo para amenazar a este nuevo productor de Diamond La Mafia.