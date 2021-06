¿Tendrán más hijos Enrique y Meghan tras la pequeña Lilibet Diana?

En 2019, después del nacimiento de su primer retoño, Enrique le confesó a la doctora Jane Goodall que no se planteaba formar una familia numerosa por cuestiones medioambientales y que su esposa y él habían acordado tener "un máximo" de dos hijos para no contribuir a agotar los recursos de nuestro planeta.



"Creo que, extrañamente, por la gente que he conocido y los lugares que he tenido la suerte de visitar, siempre he sentido una conexión y un amor muy fuerte por la naturaleza. Ahora lo veo de forma diferente, sin duda. Pero siempre he querido intentar asegurarme de algo, incluso antes de tener un hijo o esperar tenerlo", aseguró en la revista Vogue. "Siempre he pensado: este lugar es algo que nos han prestado. Y, seguramente, siendo tan inteligentes como lo somos, o tan evolucionados como se supone que somos, deberíamos ser capaces de dejar algo mejor a la siguiente generación".

