Termina el recorrido de Carolina Stokely Castillo al Miss USA 2022

"Mi gente hermosa, muchísimas gracias! He leídos todos sus mensajes de amor, me alegro que se sientan orgullosos de mi hasta que llore leyendo algunos porque sentía las vibras positivas! No saben lo ORGULLOSA que estoy de mi trabajo, entrevista, pasarela, todo!! La vida tenía unos planes diferentes, a veces no entendemos pero lo importante es lo que te llevas y puedo decir con mucha seguridad, que gocé el proceso, conocí a muchas personas extraordinarias y hice muchas conexiones! Gracias infinitas, los quiero mucho".

