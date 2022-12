Tina Turner y su nuera rinden homenaje al hijo difunto de la cantante

'Ronnie, dejaste el mundo demasiado pronto. Con dolor cierro los ojos y pienso en ti, mi amado hijo'. 'Ronnie, dejaste el mundo demasiado pronto. Con dolor cierro los ojos y pienso en ti, mi amado hijo'.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCl9Y5HtDRav%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAI9DlNMeYL5DBj7szxBOGZBZASfzPQEHYTcpZAAMATYJwZCsX5nqOg3ZAjrA0YW9qhxLWqG23u8DZAlBLeZAhODjcoFpvnSfZA8S8obGNICCXCOAyLjHe7OkSgBBhQfmOXIcWAFzs1U6k0V9ZC08Affxwar1rHvdPog6lJZBVU3LeJ7LduCmWWQzQZD View this post on Instagram A post shared by Tina Turner (@tinaturner)

La esposa de Ronnie, la cantante francesa Afida Turner, confirmó la muerte de su esposo en una publicación de Instagram en lo que lo llamó un 'verdadero ángel' y su mejor amigo.

'Hice lo mejor que pude hasta el final, esta vez no pude salvarte. Te amo por 17 años, esto es muy muy muy malo y estoy muy enojado. Esto es una tragedia, tú con tu hermano Craig y tu padre Ike Turner y Aline descansan en el paraíso. Tan injusto'.

Afida, quien se casó con Ronnie en 2017, se refería a la muerte de su hermano mayor Craig, quien se suicidó a los 59 años en 2018.

Ronni, que era un músico consumado como sus padres y tocaba en una banda llamada Manufactured Funk, había sobrevivido al cáncer.

No se ha anunciado una causa de muerte.

El sitio TMZ dijo que fuentes policiales declararon que habían recibido una llamada al 911 el jueves por la mañana de alguien que les dijo que Ronnie estaba fuera de su casa y 'tenía dificultades para respirar'.

El informante agregó: 'Unos minutos después, no respiraba en lo absoluto'.

De acuerdo con los informes, los paramédicos 'corrieron a la dirección del Valle de San Fernando', donde los transeúntes intentaban resucitar a Ronnie, pero aparentemente los esfuerzos no sirvieron y fue declarado muerto en el lugar.

El hijo mayor de Tina Turner, Craig, a quien tuvo cuando era integrante de Raymond Hill se suicidó de un disparo en julio de 2018.

El agente inmobiliario se quitó la vida en su casa de Studio City a los 59 años, y Tina tuiteó en ese momento:

'Mi momento más triste como madre. El jueves 19 de julio de 2018, le dije mi último adiós a mi hijo, Craig Raymond Turner, cuando me reuní con familiares y amigos para esparcir sus cenizas frente a la costa de California. Tenía cincuenta y nueve años cuando murió tan trágicamente, pero siempre será mi bebé'.

Turner tuvo a Ronnie en 1960 con su esposo Ike, de quien se separó en 1976 luego de acusarlo de golpearla, antes de morir por una sobredosis de drogas en 2007.

Ronnie apareció junto a Tina en la película biográfica de 1993 sobre la cantante, titulada 'What's Love Got To Do With It'.

Tina Turner adoptó a los dos hijos de su ex esposo, Ike, Ike Jr. y Mike.

Ike Jr. le dijo a DailyMail.com en 2018 que estaba separado de su madre adoptiva, mientras que Mike se mantuvo fuera del centro de atención.