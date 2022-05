Todo listo para el Carnaval de Matemáticas

"Las matemáticas nos rodean y las usamos a diario aunque no nos demos cuenta. El conocimiento de las matemáticas aumenta el pensamiento crítico y el poder de razonamiento. Pensar en forma analítica nos ayuda a tomar mejores decisiones en la vida diaria. No obstante, ninguno de estos beneficios podrán ser adquiridos si las personas no le dan una oportunidad a las matemáticas y las rechazan, por ejemplo, por experiencias negativas en el pasado", destaca la visión de FundaPromat

El público presente tendrá la oportunidad de disfrutar las matemáticas a través de juegos como: Acertijos, rompecabezas, origami y mucho más. Además, contará participación de las expositoras féminas Eduvigis Rodríguez, Samar Chirinos y Geidy Camargo.