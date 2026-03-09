Willie Colón: Nueva York despide a la leyenda con una emotiva misa en San Patricio

La ciudad de Nueva York se rinde ante el legado de Willie Colón en una misa pública donde sus hijos, Diego y Alejandro, destacaron la calidad humana y musical del "Rey del Trombón".
Homenaje familiar a Willie Colón
Durante la ceremonia religiosa, los hijos de la leyenda compartieron palabras de agradecimiento y admiración hacia su padre. Resaltaron que, más allá del éxito global de Willie Colón, sus mayores enseñanzas radicaron en los valores familiares y la disciplina.
La catedral fue el escenario donde se recordó la trayectoria de un artista que transformó la salsa y dio voz a la identidad latina en el mundo.
El último adiós a Willie Colón en la Gran Manzana
El funeral público de Willie Colón permitió que fanáticos de diversas generaciones se reunieran para honrar su memoria.
La despedida en la emblemática Catedral de San Patricio en Nueva York, simboliza el impacto cultural de Willie Colón, cuya música sigue siendo un pilar fundamental para la comunidad hispana.
Sus hijos enfatizaron que el mejor homenaje para "papá" es mantener vivo su espíritu a través de sus canciones.