Yailin La Más Viral: Se filtran imágenes del momento de su arresto.

Seguidamente, a los días empezaron a filtrarse imágenes y conversaciones privadas entre Yailin y el productor Alofoke, quien confirmaba que la artista sufría de violencia doméstica.

Daniel Hernández, mejor conocido como Tekashi 6ix9ine publicó en su cuenta de Instagram videos en en los que se confirmaba que la ex de Anuel AA, era la que supuestamente lo maltrataba a él, pero el rapero expresó que está conducta se debía a su post parto.

Yailin La Más Viral fue arrestada en Miami

La cantante dominicana, fue arrestada en Miami, luego de que su novio, llamará a la policía por supuesta agresión física.

Cabe señalar, que Yailin no duró mucho tiempo en prisión, incluso el propio Tekashi 6ix9ine fue la persona que pagó la fianza que le puso el juez a la cantante.

Días después de toda la gran polémica, se han filtrado las imágenes precisas del momento en que la Chivirica fue arrestada y las declaraciones que le dio a los policías en ese momento.

"Estábamos discutiendo, él viene y me agrede yo lo grabo, viene y se va, se lleva mi teléfono, me borra todo, comienza él a grabar y le digo yo que me regrese mi cosa que yo me largo de aquí que no tengo nada que hacer aquí, no me la quiere devolver", dijo Yailin respecto a lo que pasó ese día.

El policía le pregunta a Yailin por qué estaban discutiendo y ella alega que era porque ella se quería ir.

Además dijo que el rapero, no le quería dar su pasaporte, que se lo escondió y luego se lo dio, pero no se pudo ir porque no tenía dinero, ya que, la dejó sin sus pertenencias.

View this post on Instagram A post shared by En Casa Con Telemundo (@encasacontelemundo)

Yailin dijo que Tekashi 6ix9ine le devolvió su teléfono pero le borró todas las evidencias que tenía de él, pero que una amiga de ella tiene pruebas de lo que ha pasado anteriormente.

Con lágrimas en los ojos, la dominicana dijo que el rapero la agredía y que ella grababa todo, pero que él le borra toda la evidencia y que él solo se queda con los videos de ella, enojada por la situación.

En reiteradas ocasiones alegó que la pelea era porque ella se quería ir y Tekashi 6ix9ine no le quería dar sus pertenencias para irse.