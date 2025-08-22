Panamá Entrevistas -

Conferencia 'Más Mujeres Inspiran' contará con la participación de María Alejandra Requena

María Alejandra Requena, expresentadora de la cadena de noticias CNN, destacó que la conferencia organizada por Oye TV, 'Más Mujeres Inspiran', y que se realizará este sábado, es una oportunidad de crecimiento, no solo de bienestar emocional, personal y de salud mental, sino también un espacio que permitirá conocer cómo sobreponerse a las adversidades que se presentan en la vida.