Panamá Entrevistas -

Diputado José Pérez Barboni aclara su postura sobre ausencia de diputados en el Pleno

El diputado de Otro Camino, José Pérez Barboni, aclaró su posición sobre la ausencia de diputados en el Pleno y señaló que no permitirá que se le cuestione por permanecer en la Asamblea Nacional haciendo su trabajo. Calificó como desafortunada la discusión con la diputada de Vamos, Yamireliz Chong, a quien le envió un mensaje para seguir trabajando por sus respectivos circuitos.