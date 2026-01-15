Panamá Entrevistas -

IMHPA pronostica que las lluvias seguirán en algunas regiones del país en los próximos días

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá pronostica que en algunas regiones del país como Darién y Guna Yala, podrían registrarse lluvias significativas hasta el 20 de enero. La directora de la entidad, Luz Graciela de Calzadilla, explicó que la transición ha sido atípica “eso se debe a ese calentamiento global que ha venido incrementando. El año 2024 fue el año más cálido de los últimos 10 años”.