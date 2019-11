Kim Kardashian usa a menudo una "copia" del anillo de compromiso que le robaron en 2016

Showbiz • 21 Nov 2019 - 08:24 AM

Tras el atraco que sufrió a punta de pistola en octubre de 2016 en la vivienda donde se estaba alojando durante la Semana de la Moda de París, Kim Kardashian se prometió dos cosas: que dejaría de compartir publicaciones en tiempo real en Instagram por su propia seguridad y que también moderaría los alardes de lujo que realizaba en público como primer paso para abrazar un estilo de vida menos materialista.

Sin embargo, ahora ha decidido hacer una excepción a esa última norma de cara a la campaña promocional de sus nuevas fragancias Diamonds Collection en la que aparece recubierta de joyas adornadas con esas piedras preciosas.

Una de las piezas que luce en las imágenes promocionales que ya ha publicado en sus redes sociales ha llamado poderosamente la atención de sus fans más atentos, que no han tardado en identificarla como uno de los anillos que supuestamente le robaron en la capital francesa. Se trata de un regalo que su marido Kanye West le había realizado tres años después de pedirle matrimonio para que contara con 'otra opción' más cómoda y no tuviera que utilizar a diario su carísimo anillo de compromiso.

La celebridad ha aclarado que no ha conseguido recuperar esa joya con un valor sentimental tan elevado, sino que en realidad se trata de una copia realizada por Lorraine Schwartz que esta le deja utilizar en ocasiones especiales.

"Hay una réplica rodando por ahí. Es una copia que hizo ella y que tomo prestada a veces. Es muy buena, da el pego por completo", ha desvelado Kim en declaraciones al portal Entertainment tonight. "Siempre le pido prestadas las joyas a Lorraine. Es mucho más sencillo que me las deje todas y devolvérselas luego cuando hemos acabado. Ha sido un reportaje fotográfico muy divertido y la temática eran los diamantes, así que me pareció apropiado volver a ponérmelos. Ella siempre acierta con el corte y el estilo que más me gusta".