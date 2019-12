Ingrid De Ycaza y Jorge Fernández sellan su amor ante Dios

View this post on Instagram

Tú y yo tenemos muchas fotos muy bonitas, pero el efecto que tiene esta en mí cuando la veo es de una muestra de amor más allá de lo incondicional, más fuerte que nada, más grande que todo. Me desperté y te vi ahí. Con lágrimas en los ojos, pero tan aliviado de verme abrir los míos...⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣ Yo solo quiero decirte GRACIAS porque en 14 años juntos y estos 7 de ser esposos me has tomado de la mano de esa misma manera cuando avergonzada dejaba tambalear mi fe. Tú me levantaste junto con Dios de nuestro lado en cada una de tus oraciones.⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣ Quisiera poder decir que han sido los mejores años de mi vida, pero estaría mintiendo. Han sido años muy difíciles, han pasado muchas cosas, algunas que no vale la pena recordar y otras imposibles de olvidar. Has vivido conmigo tantas pérdidas y has tenido compasión, amor, paciencia, abrazos y palabras que necesitaba oír. ⁣⁣ ⁣⁣ Y de eso se trata, de que somos TODO juntos “muy a pesar de”. No somos por los momentos más felices solamente, “somos” por lo que con valentía, fuerza, amor y fe, logramos superar. Y eso, eso no lo logran muchos.⁣⁣ ⁣⁣⁣ Jorge, sé que como seres humanos podríamos aprender a vivir el uno sin el otro, pero yo no me imagino un solo día sin ti.⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣ 12 | 12 | 12 ahora 12 | 12 | 19⁣⁣⁣ @jlfernandezc⁣ ⁣ #FernándezDeYcaza