La actriz Charlize Theron no podría estar más satisfecha con todas las nominaciones que está acumulando su última película, 'Bombshell', la cual aborda la dinámica de machismo y acoso laboral que presidió durante años la redacción de Fox News -así como la valentía de las primeras mujeres que se atrevieron a denunciarla-, en la actual temporada de premios, aunque desgraciadamente estas candidaturas no se han traducido todavía en demasiados galardones.

En cualquier caso, la oscarizada intérprete ha dejado bastante asombrados a los reporteros congregados en la pasada ceremonia de entrega de los premios del Sindicato de Actores al afirmar, tajante, que sus dos retoños, Jackson (8) y August (4), no son precisamente conscientes de su estatus de estrella del celuloide: una información que no llevaba aparejada crítica de ningún tipo, sino más bien todo lo contrario.

"Tienen cuatro y ocho años, así que en realidad no tienen una noción muy clara de lo que todo esto significa. Y me parece muy hermoso que sean tan inocentes sobre ello", ha explicado la artista sudafricana en conversación con el portal de noticias E! News, justo antes de ejemplificar la situación con una anécdota muy reciente.

"Anoche 'Bombshell' ganó el galardón Stanley Kramer en los premios del Sindicato de Productores, así que llamé a mi hija [August] para decirle: '¡Cariño, por fin hemos ganado un premio!'. Y ella me contestó: '¡Sí, por fin!'. Es muy adorable, porque en realidad no lo entienden, no comprenden lo afortunada que soy de recibir estas nominaciones. Me está costando explicárselo", ha bromeado Charlize en su entrevista.