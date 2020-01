SHOWBIZ • 24 Ene 2020 - 07:27 AM

A día de hoy, la actriz de comedia Amy Schumer ha formado una idílica familia con su marido Chris Fischer, su hijo de ocho meses y... su exnovio Kyle Dunnigan. En la actualidad, los cuatro conviven bajo un mismo techo en Nueva York mientras la antigua pareja trabaja en un programa para Hulu y, aunque para algunos su situación podría parecer extraña o incómoda, ellos están encantados con su dinámica doméstica.

La encargada de proponer esa solución fue la propia Amy, que no quería que su ex se viera obligado a buscar una vivienda en una ciudad nueva solo para los meses que tardaran en desarrollar su último proyecto televisivo, según ha desvelado él a su paso por el programa de radio 'The Howard Stern Show'.

"Llevo viviendo con ellos un mes o un mes y medio, y ella ha sido encantadora. Además, toda la comida es muy buena y gratis", ha afirmado Kyle, que está exprimiendo a fondo las ventajas de compartir casa con un chef como Chris.

Por otra parte, el romance de los dos humoristas tuvo lugar hace mucho tiempo y no duró demasiado, por lo que ambos se sienten perfectamente a gusto en compañía del marido de Amy. El hecho de que Kylie cuente con su propio baño y habitación dentro del piso también ha contribuido a que no surjan roces innecesarios y haya podido establecer además una bonita amistad con Chris.

"Ahora somos colegas", ha afirmado con orgullo.

El único problema es que Kyle se siente tan cómodo que al matrimonio le va a costar mucho echarle de su hogar: "Se supone que me tengo que marchar dentro de tres meses, pero no creo que vaya a hacerlo", ha comentado él.