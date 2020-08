SHOWBIZ • 13 Ago 2020 - 07:26 AM

Ha pasado solo un día desde que saliera a la luz el inminente debut en la paternidad del cantante Ed Sheeran y su esposa Cherry Seaborn, quienes recibirán a su primer retoño juntos este mismo verano y, probablemente, a finales del presente mes de agosto.

Debido al período de reclusión doméstica al que se vieron sometidos la pasada primavera con motivo de la crisis del coronavirus, los dos enamorados lograron mantener el embarazo en el más absoluto secreto, pero lo cierto es que, tras la publicación de la noticia, a lo largo de las últimas horas no han dejado de filtrarse cada vez más detalles sobre el ilusionante paso adelante que han dado en el marco de su matrimonio.

Según el diario The Sun, la pareja no decidió materializar su deseo de ser padres de forma espontánea y como consecuencia de esta particular coyuntura que atraviesa el mundo, ya que la joven habría informado el pasado verano a la consultora financiera en la que trabaja, la multinacional Deloitte, de su intención de tomarse un tiempo de baja "indefinido" de cara a 2020 para poder embarcarse en diversos proyectos de carácter más personal.

"Cherry pasó buena parte del año pasado redactando un informe muy exhaustivo sobre el sector de la tecnología y los riesgos derivados del mundo digital. Poco después de entregarlo en verano, comunicó a sus jefes que planeaba tomarse una baja de larga duración en los primeros meses de 2020. Estos le ofrecieron tiempo indefinido para que pudiera planificar su maternidad y dedicarse a otras líneas de trabajo propias", ha explicado una fuente al citado periódico.

Por tanto, y como se desprende también de su página en la red social para profesionales LinkedIn, la mujer del astro de la música no solo ha estado aprovechando el primer semestre de 2020 para empezar a dar forma a su sueño de ser madre con el artista, sino que también ha estado desarrollando alguna que otra idea sobre la necesidad de invertir en energías renovables y, asimismo, ha estado cursando un máster online de la Universidad de Cambridge sobre desarrollo sostenible.