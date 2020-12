SHOWBIZ • 2 Dic 2020 - 11:07 AM

La empresaria y DJ Paris Hilton se define como una especie de Mary Poppins moderna a la que le gusta llevar a cuestas todo lo necesario para afrontar la jornada sin importar lo que pueda depararle, una costumbre que adquirió probablemente durante las interminables noches de fiesta que marcaron sus veintitantos.

En los tiempos que corren, ha añadido a su lista de imprescindibles el gel hidroalcohólico para poder lavarse las manos sin agua en cualquier lugar, pero tratándose de ella, tenía que ponerle su toque personal para que nadie la vea sacando de su bolso de marca algo tan vulgar como una simple botella de plástico.

"Tengo unos contenedores adorables que he comprado en Kitson (una tienda de Los Ángeles) y que están recubiertos de cristales de Swarovski", ha desvelado a Vogue acerca de su último descubrimiento, que le recuerda a los minibolsos cubiertos de pedrería de la diseñadora Judith Leiber.

"Son muy glamurosos y un poco extravagantes. Llevar encima una botella de desinfectante me parece impensable, no me gusta. Si vamos a pasar por todo esto, al menos hagámoslo con un poco de estilo".

Ese mismo principio lo aplica también a las mascarillas, que han pasado a convertirse en un accesorio más que combina con el resto de su atuendo. Antes de salir de casa, Paris también se asegura siempre de llevar encima sus iPhones (parece que no tiene suficiente con uno), una funda para móviles con luz incorporada para salir lo más favorecida posible en los selfies, perfume y un gloss de labios.