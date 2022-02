Actriz colombiana Francisca Estévez cuenta su experiencia en "La Nieta Elegida"

"Este es mi primer proyecto en Colombia y mi primer protagónico, entonces ha sido muy especial, me tocó con un elenco de primera, demasiado lindo, demasiado talentoso, que me ayudaron mucho en el proceso, las grabaciones, el personaje, ha sido muy importante para mi este proyecto y a la gente le ha gustado mucho, estoy feliz, me ha ayudado mucho también a darme a conocer", expresó.

¿Se parece a Luisa?

La actriz aseguró que es muy distinta al personaje que interpreta, pero que considera que en lo que más se parece es en la inocencia y la nobleza.

Un gran reto

"Es mi primer personaje como largo, yo había hecho otros personajes pero en cine, entonces no era un personaje tan largo como es el de Luisa, entonces obviamente para mi fue un reto...", contó.

También reveló que dentro de la producción, hay escenas difíciles emocionalmente, lo que representó para ella todo un reto.

Sus gustos

- Serie favorita: Sex Education.

- Película favorita: Ratatouille.

- Actriz que admira: Najwa Nimri.

- Color favorito: Morado.

- Comida preferida: Pasta.

- Río, playa o piscina: Playa.

- ¿Ha pensado visitar Panamá?: "Si lo hemos considerado".