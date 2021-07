Bella Hadid confirma su nuevo noviazgo en las redes sociales

Tras su separación definitiva del cantante The Weeknd, quien ahora habría iniciado un sorprendente idilio con Angelina Jolie, la modelo Bella Hadid no dudó en retirarse a un discreto segundo plano para desviar al menos la atención de su última y extinta etapa sentimental junto al astro de la música, que no dejaba de generar innecesarios debates en las redes sociales.