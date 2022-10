Cantante colombiana tiene accidente con la menstruación en pleno programa en vivo

Luego de esto, la cantante pudo cambiarse de ropa y presentarse tal y como estaba previsto; pero luego del accidente que tuvo, recibió muchos comentarios y reacciones en las redes sociales, muchos en contra; y por eso decidió enviarles un mensaje a todos sus fans con respecto al accidente.

La mancha en su pantalón fue porque le vino el periodo o la menstruación, pero ella no se había dado cuenta.

"Gente, lo sé, me manché hoy porque me llegó el período en pleno programa en vivo y me parece súper importante hablarles de eso y publicarlo…Algunos de los comentarios que he recibido son de vergüenza, otros en tono de regaño culpándome de lo que sucedió. Ninguna está libre de un accidente y esto que me ocurrió le puede pasar a cualquiera! ES NORMAL #NormalicemosElPeriodo", expresó la cantante en su cuenta de Instagram.