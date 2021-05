Sara Carbonero disfruta de una nueva etapa: "Ya no hay riesgo de caída"

"Le dije que me sonriera porque ya no era precipicio, le dije despreocupada: 'Sonríeme, que ya no hay riesgo de caída. Ya no estoy rota'. Maravilloso texto de @anrreaz y fotón de mi @isabeljimenezt5", ha escrito la exmujer de Iker Casillas, con quien tiene a sus adorables Martín y Lucas, en su perfil de la plataforma. Tan revelador mensaje se ha visto en seguida acompañado de un sinfín de muestras de cariño y afecto por parte de sus seguidores, quienes han recordado a Sara, entre otras cosas, que es un "ser de luz".