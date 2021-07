Tiffany Haddish tuvo su primer orgasmo gracias a Nicolas Cage

La actriz Tiffany Haddish ha podido cumplir uno de sus grandes sueños al hacerse con un papel en la película "The Unbearable Weight of Massive Talent" que protagoniza su ídolo Nicolas Cage . Aunque ella le ha repetido una y otra vez lo mucho que le admira, lo que no se ha atrevido a confesarle por ahora es que también formó parte sin saberlo de un momento muy importante de su vida sexual.



"La historia es muy sencilla. Tenía 17 años. ¿Debería contarlo? Puede resultar un poco inapropiado... La cuestión es que estaba en el cine viendo 'Face/Off' (conocida como 'Contracara' en Hispanoamérica y 'Cara a cara' en España) en una cita con un chico y en realidad no había nadie más. Estábamos solo nosotros en la parte de atrás y empezamos a besarnos. Fue la primera vez que alguien me tocaba de esa forma, por decirlo de alguna manera", ha desvelado en una entrevista en el programa 'It's Been a Minute' de NPR.