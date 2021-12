Versión de Sandra Sandoval de "El Juego del Calamar", convertida en muñeca de Año Viejo

"Como decimos en Monagrillo “jooo no me perdieron pata, osea que no fallaron en ningún detalle nuestros amigos de Cabuya de Antón familia Rodríguez", expresó la artista en su cuenta de Instagram.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCX6z9hyv7dA%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAI9DlNMeYL5DBj7szxBOGZBZASfzPQEHYTcpZAAMATYJwZCsX5nqOg3ZAjrA0YW9qhxLWqG23u8DZAlBLeZAhODjcoFpvnSfZA8S8obGNICCXCOAyLjHe7OkSgBBhQfmOXIcWAFzs1U6k0V9ZC08Affxwar1rHvdPog6lJZBVU3LeJ7LduCmWWQzQZD View this post on Instagram A post shared by (@sandrasandovals)

Cabe señalar que cada año en Antón, existe la tradición de quemar muñecos para finales de año y los personajes son escogidos de diversas situaciones que enfrente el país, bien sea políticos, cantantes o personajes internacionales.