FOTO CHALLENGE: Grey Díaz: "Si no tienen 10 minutos para hacer una foto, no la tendrán nunca"

Ante la variedad de escenarios, Grey esperaba que realizaran un buen trabajo por la oportunidad de usar luz ambiental y artificial.

En cuanto al tema del tiempo, Grey Díaz piensa que a estas alturas del programa ya deberían estar acostumbrados, no se le darán una o dos horas a cada uno, deben saber que es algo con lo que tienen que competir, no sólo con sus compañeros y que deben tomar en cuenta que ellos evalúan una foto, no una sesión y si no tienen 10 minutos para hacer una foto, no la tendrán nunca.