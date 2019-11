Man City: Agüero, fuera ‘varias semanas’ por lesión

AP • 25 Nov 2019 - 03:51 PM

El delantero argentino Sergio Agüero, del Manchester City, estará fuera por “varias semanas” debido a lo que se presume es una lesión de muslo, informó el técnico Pep Guardiola.

El “Kun” Agüero salió en el segundo tiempo del triunfo de 2-1 sobre el Chelsea en el duelo del sábado de la Liga Premier.

Guardiola indicó que Agüero no estará listo para el derbi en la Premier contra el Manchester United, a disputarse el 7 de diciembre. Antes de ese compromiso, el City tiene duelos de la liga ante Newcastle y Burnley, y también se medirá con Shakhtar Donetsk el martes en la Liga de Campeones. Un empate o una victoria ante el club ucraniano llevarían a los dirigidos por Guardiola a las fases eliminatorias de la Champions.

“Tiene un problema en el tendón, se perderá algunos partidos. No creo que llegue al derbi. Quizá suceda un milagro, pero no creo”, detalló el técnico español.

La ausencia de Agüero representará mayores oportunidades para el atacante brasileño Gabriel Jesus, que ha anotado cinco goles esta campaña pero solo ha sido titular en ocho ocasiones debido al nivel mostrado por el argentino.

“No estoy contento porque Sergio esté lesionado”, subrayó Jesus. “No me gusta cuando mis amigos se lesionan, pero trabajo duro cada día. Estoy listo para jugar y demostrar cada vez que quiero mejorar”.

Jesus reveló que se ha sentido frustrado por permanecer en la banca del City regularmente, en especial por ser un elemento titular en la selección de Brasil en varias ocasiones durante los últimos 18 meses _incluyendo la Copa del Mundo del año pasado en Rusia.

“Es duro para Jesus”, dijo Guardiola. “Pero es muy humilde y acepta la situación. No es nuevo que un jugador no esté contento si no juega. Lo entiendo, pero lo importante es entrenar. Gabriel nunca falla, en ningún sesión de entrenamiento”.

Agüero, de 31 años, se encuentra en el tercer lugar en la tabla de goleo de la Premier con nueve anotaciones, uno debajo de Tammy Abraham, del Chelsea, y tres menos que el líder Jamie Vardy, de Leicester City.

“Echaremos en falta a Sergio, hemos tenido algunos problemas con las lesiones pero le esperaremos. Mientras, tenemos a Gabriel Jesus y Raheem Sterling, que pueden jugar en esa posición. Estaremos un tiempo sin él”, afirmó Guardiola.