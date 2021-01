Benzema será juzgado en caso de extorsión a Valbuena

AP • 7 Ene 2021 - 11:41 AM

Karim Benzema enfrentará un juicio por su presunta participación en la extorsión a Matthieu Valbuena, su excompañero en la selección de Francia, en un escándalo de “video sexual”, informó la fiscalía de Versalles el jueves.

El delantero del Real Madrid es sospechoso de haber presionado a su colega del seleccionado francés a pagarle a los extorsionadores que amenazaban con revelar un video íntimo en que aparecía Valbuena. Será enjuiciado por un cargo de conspiración por intento de chantaje, indicó la fiscalía en un mensaje a The Associated Press. La fecha para el juicio aún no ha sido fijada.

Benzema, de 33 años y considerado el ariete francés más talentoso de su generación, ha sido excluido de la selección de Francia desde noviembre de 2015 debido a su presunta participación en el escándalo, pese a un rutilante nivel de juego con el Madrid.

Los investigadores que acusaron a Benzema creen que él fue abordado por un amigo de la infancia ese año para que fungiera como intermediario y convenciera a Valbuena de que negociara directamente con los extorsionadores. En vez de eso, Valbuena presentó una denuncia ante la policía.

Otras cuatro personas también enfrentarán cargos por el caso. Benzema niega haber cometido alguna falta.

“Esta decisión es tan absurda como era predecible”, declaró el abogado de Benzema, Sylvain Cormier, a la AP, al denunciar lo que percibe como una “persecución” hacia el jugador.

Cuando el asunto se dio a conocer, Benzema enfrentó una avalancha de críticas y el entonces primer ministro Manuel Valls afirmó que el ex del Lyon “no tenía lugar” en la selección nacional. El expresidente francés Francois Hollande fue citado diciendo en un libro que Benzema no era un ejemplo de moralidad.

Benzema, que es de ascendencia argelina, tenía una buena relación con el técnico de la selección francesa, Didier Deschamps. Pero el delantero acusó a Deschamps de ceder a la presión de racistas al momento de decidir dejarlo fuera en la convocatoria para la Eurocopa de 2016.

Benzema no ha jugado para Francia desde que anotó un par de veces en la goleada de 4-0 sobre Armenia en octubre de 2015, llevando su total a 27 goles en 81 partidos internacionales. Tiene más de 250 goles con el Real Madrid y ha conquistado cuatro títulos de la Liga de Campeones con el conjunto español.