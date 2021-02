"Tengo muchísimas esperanzas de que Messi siga" en el Barcelona, dice Koeman

AFP • 15 Feb 2021 - 12:39 PM

El técnico del Barcelona, Ronald Koeman, aseguró este lunes tener "muchísimas esperanzas de que Messi siga" en el conjunto azulgrana, antes de enfrentarse el martes al PSG en la Liga de Campeones.

"Messi es jugador del Barcelona y tengo muchísimas esperanzas de que siga como jugador del Barça", afirmó Koeman en la rueda de prensa previa al partido de ida de octavos de Champions contra el PSG.

El técnico respondió así a una pregunta sobre si el ruido procedente de su rival francés y su eventual interés por fichar a Messi, buscara o pudiera haber desestabilizado al equipo azulgrana.

"No creo (que haya desestabilizado al equipo), no sé si era su intención desde allí, no es mi tema, mi tema es preparar a los jugadores para el partido de mañana", afirmó Koeman.

"Tenemos muchísima ilusión de afrontar este partido de Champions", aseguró el técnico azulgrana, que rechaza que se pueda reducir el encuentro a un duelo entre Messi y Kylian Mbappé.

"No es un duelo entre Messi y Mbappé, es un duelo entre dos equipos que a un lado juega Messi, el mejor jugador del mundo y que necesitamos en su mejor forma y para el PSG Mbappé es muy bueno", explicó Koeman.

"Es un jugador rápido que nos puede hacer daño", añadió Koeman, que no se muestra partidario de hacer un marcaje especial al joven atacante francés.

"Va a ser un partido bonito porque estos jugadores son para disfrutar como aficionados al fútbol", aseguró el técnico azulgrana, que lamentó la ausencia del lesionado Neymar.

"Para tener el mejor partido siempre es con los mejores en el terreno de juego, además nunca se sabe como puede ser la reacción de un equipo cuando le falta un jugador importante", dijo.

"Los dos equipos tienen bajas importantes, ojalá que dentro de un par de semanas puedan estar todos para saber quién es el mejor", deseó Koeman.

En este sentido, el técnico azulgrana descartó la presencia el martes del lesionado central uruguayo Ronald Araujo, pero dejó abierta la puerta a la vuelta de Gerard Piqué.

"Tenemos buenas sensaciones sobre su físico, pero ha estado un tiempo fuera. Mañana decidiremos", concluyó Koeman.