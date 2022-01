Aníbal Godoy:"Queremos ganar, pero todo punto es valioso"

Aníbal Godoy tiene claro los errores que no debe repetir la selección de Panamá en este camino a Qatar 2022, como si lo hizo rumbo a Rusia 2018, y una de ellas, es salir a por un partido de visitante, cuando la clasificación la puedes tener en casa.

Comparando lo sucedido en Orlando, en la penúltima fecha de la Hexagonal en 2017, la selección de Panamá salió con todo ante Estados Unidos, recibiendo una goleada, en la desesperación o confianza de ir por el resultado que los llevara al Mundial, todavía con un partido restante vs Costa Rica en el Rommel Fernández Gutiérrez.

Con esa comparación, Aníbal Godoy dejó claro que los que buscarán el resultado serán los costarricenses este jueves en San José, y aunque la selección de Panamá también buscará la victoria, un punto es valioso en la Eliminatoria Mundialista.

"Es un partido crucial, pero no tenemos que perder el enfoque, porque sabemos que Costa Rica es el equipo que tiene que buscar el resultado. Nosotros no podemos hacer como en la Eliminatoria pasada cuando fuimos a Orlando. Nuestra clasificación estaba en Panamá. No podemos equivocarnos", sostuvo Godoy, capitán del equipo dirigido por Thomas Christiansen.

El jugador del Nashville SC en la MLS detalló que la selección de Panamá está mentalizada, contentos y ansiosos para que llegue el partido, y hacer el trabajo que se viene haciendo.

"Trataremos de hacer un buen partido y separarnos un poco del grupo de abajo en la tabla de posiciones", aclaró Godoy.

En tanto, sobre los puntos que pueden conseguir esta fecha, manifestó que en la fecha anterior fueron por los 6 y lo lograron, y que ahora van por los 9 también, siempre respetando a los rivales y tomando en cuenta todas las condiciones.

"El partido ante Costa Rica es tan importante como los otros que hemos jugado. En lo personal siempre he dicho que siempre hemos venido por la mayor cantidad de puntos que se juegan en cada fecha", finalizó Aníbal Godoy.

La selección de Panamá este jueves enfrenta a Costa Rica en el primero de tres partidos de la penúltima fecha de Octagonal, camino a Qatar 2022.