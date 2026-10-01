GUARDIÁN DE MI VIDA Guardián de mi Vida -  1 de octubre de 2026 - 14:21

Telemetro estrena 'Guardián de mi vida': una historia de traiciones y pasión

Guardián de mi vida se prepara para llegar a Telemetro con una historia marcada por el amor, los secretos familiares y las traiciones.

Telemetro estrena Guardián de mi vida: una historia de traiciones y pasión

Guardián de mi vida llegará próximamente a las noches de Telemetro con una historia que pone en el centro a Sofía Peralta-Avitia y Franco Gallardo, dos personajes cuyos caminos se cruzan de manera inesperada. La producción combina romance, conflictos familiares, secretos e intrigas que pondrán a prueba sus vidas.

¿Qué viene en “Guardián de mi vida”?

La historia sigue a Sofía, una mujer exitosa al frente del emporio familiar, cuyo matrimonio con Gonzalo Balmori-Ricci atraviesa una profunda crisis. Su vida cambia cuando Franco, un hombre de campo descrito como noble y sencillo, la salva de un atentado y termina convirtiéndose en su guardaespaldas. La cercanía entre ambos dará paso a una relación amorosa que provocará nuevos conflictos.

La producción también desarrolla la historia de Bárbara “Barbi”, hija de Sofía y Gonzalo, quien conocerá a Salvador “Chava” Reyes, su guardaespaldas. A su alrededor surgirán encuentros, rivalidades y un triángulo amoroso en el que también tendrá un papel Remedios “Rex”, hija de Franco y Georgina. Mientras tanto, los secretos y negocios ilícitos del patriarca Aramís Peralta-Avitia amenazarán con alcanzar a toda la familia.

El elenco presentado en el material oficial incluye a Silvia Navarro como Sofía, Daniel Arenas como Franco, Paulina Goto como Bárbara, Diego Klein como Salvador, Alejandro Camacho como Aramís y Sergio Sendel como Gonzalo, entre otros. El press kit contiene datos de transmisión correspondientes a su emisión original, pero estos no se trasladan a la emisión de Telemetro: con la información disponible solo se puede afirmar que la novela será transmitida en las noches por el canal, sin precisar fecha ni horario de estreno en Panamá.

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