AP • 13 Nov 2019 - 06:53 AM

La policía española no ha podido localizar al mayor general Hugo Carvajal, exjefe del espionaje venezolano, que está buscado por la justicia estadounidense por supuesto narcotráfico, dijeron las autoridades a The Associated Press el miércoles.

El diario digital El Español reportó el viernes que un tribunal revirtió un fallo previo que rechazaba un pedido de extradición a Estados Unidos y ordenó a las autoridades que ejecutasen la solicitud.

Publicidad

Un vocero de la Audiencia Nacional explicó el miércoles que por el momento la resolución del caso no es pública.

La abogada de Carvajal, María Dolores de Argüelles, señaló que su cliente no podía considerarse prófugo porque la defensa no fue notificada oficialmente de la concesión de la extradición por parte del tribunal, y no se emitió ninguna citación ni orden de detención en su contra.

Publicidad

Carvajal esta libre bajo fianza, pero las autoridades retuvieron su pasaporte y no tiene permitido abandonar la comunidad de Madrid. Según los términos de su libertad, además tiene que presentarse ante el tribunal cada 15 días. La próxima vez será el viernes.