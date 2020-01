EFE • 8 Ene 2020 - 02:49 PM

El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, aseguró este miércoles que está dispuesto a que lo "investiguen" y "registren" a partir del próximo 14 de enero cuando entregue su cargo tras cuatro años en el poder.

"A mí que me registren y que me investiguen. No ha habido ninguna 'transa' por debajo de la mesa. Es más, en mi Gobierno no hubo 'fafas'. Antes no se sabía qué es 'fafas'. Les voy a decir: 'fafa' es cuando se da dinero de forma ilegal por debajo de la mesa para que no digan cosas en los medios de comunicación o no se publiquen cosas", afirmó el mandatario.

Las palabras de Morales se registraron durante el discurso de apertura del ciclo escolar en Guatemala, que comienza este miércoles a nivel nacional.

El mandatario aprovechó además una de sus últimas presentaciones públicas para criticar a varios medios locales, tanto televisivos como impresos.

Morales dejará el cargo el próximo 14 de enero tras cuatro años al frente del Gobierno, después de ser investido en enero de 2016 al ganar las elecciones de 2015 de la mano de la agrupación política ya desaparecida FCN-Nación.

Su puesto será ocupado por el presidente electo, Alejandro Giammattei, quien llegará al poder con el partido político Vamos.

El actual presidente guatemalteco pasará a ser diputado del Parlamento Centroamericano a partir del 14 de enero cuando concluya su mandato, por lo que seguirá manteniendo inmunidad.

Morales ha sido acusado de varios delitos durante su período como mandatario. Sin embargo, ninguno progresó legalmente en contra del presidente al verse beneficiado con la figura del antejuicio.

En junio pasado, el Tribunal Supremo Electoral guatemalteco ordenó la cancelación del partido de Morales, días después de que un juzgado procesara a cinco grandes empresarios por financiamiento ilícito electoral de la campaña del mandatario en 2015.

Según las pesquisas, los pagos anónimos de los empresarios, aproximadamente 2 millones de dólares, fueron administrados a través de una entidad privada y luego ingresaron a la contabilidad del FCN-Nación.

El Ministerio Público guatemalteco también anunció en febrero de 2019 que existía una investigación abierta contra Morales y su esposa, Patricia de Morales, por varios cheques supuestamente sin declarar recibidos en 2015.

Además, entre otras docenas de procesos legales en su contra, el mandatario está acusado por sus acciones en la muerte de 41 niñas que fallecieron quemadas en un hogar estatal del país centroamericano.